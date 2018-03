Harmonie treedt op met Raymond van het Groenewoud 10 maart 2018

Vanavond treedt Raymond van het Groenewoud op tijdens het jaarlijkse lenteconcert van Koninklijke Harmonie Eendracht uit Moerzeke. "We zijn al aan onze zestiende samenwerking met een gastvedette toe. Het was niet gemakkelijk, maar we zijn uiteraard heel blij dat Raymond van het Groenewoud heeft toegezegd als gastzanger te willen optreden", zegt voorzitter Kathleen Van den Berghe. "Raymond is daar heel selectief in en doet dat maar af en toe. We zijn dan ook tevreden dat we zo'n monument binnen de Nederlandse populaire muziek mogen verwelkomen." Het voorprogramma wordt verzorgd door het jeugdorkest en Moesicali.





Het concert gaat van start om 20 uur in cc Jan Tervaert. Kaarten kosten 17 euro in voorverkoop en 19 euro aan de kassa. Kinderen betalen 8 euro. Info: www.harmoniemoerzeke.be. (KDBB) Foto GDR