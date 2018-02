Harmonie Kastel trekt naar Nederland voor muziekkamp 03 februari 2018

De Harmonie van Kastel organiseert ook dit jaar opnieuw zijn muziekkamp voor muzikanten tussen 8 en 25 jaar oud. Het kamp is al vele jaren een succes en brengt jonge muzikanten samen die zin hebben om samen te musiceren, spelletjes te spelen en andere artistieke workshops te volgen. Dit keer wil de harmonie naar het domein Pagedal in Stadkanaal naar Nederland trekken. Het HaKa Muziekkamp gaat door van 2 juli tot en met 8 juli.Je kan je nu al inschrijven als je interesse hebt om op dit interactieve kamp mee te gaan. Dit kan je via www.harmoniekastel.be. Daar vind je ook meer info over het hele kamp. (KBD)