Harmonie Kastel brengt 'Sprokkelsprookje' 17 mei 2018

Zaterdag 19 mei speelt de Harmonie van Kastel haar elfde Lentekriebelsconcert. Dit jaar vonden ze hun inspiratie bij bekende sprookjes. Een nieuw fantasieverhaal vol rare combinaties, verrassende wendingen en een onverwacht plot is het resultaat. Bekende en nieuwe sprookjesfiguren zorgen voor de presentatie. Dat wordt muzikaal ondersteund door dirigent Stefan Dentant en zijn muzikanten. Zaal Ter Munken wordt voor de gelegenheid omgetoverd in een sprookjesbos. De harmonie brengt onder andere muziek van Ruud Bos, Stevie Wonder, Manfred Schneider, The Rollingstones en Bruno Mars. Het concert gaat van start om 20 uur. Inkom kost 12 euro, inclusief drankje na het concert. Tickets en info bij Robert De Prins: 052/47.61.07 of robert.deprins@skynet.be. (KDBB)