Harmonie eendracht Moerzeke in concert met Boogie Boy Koen Baten

02 april 2019

13u19 1 Hamme De Koninklijke Harmonie Eendracht van Moerzeke houdt dit jaar een concert met de enige echte Paul Ambach alias Boogie Boy. Hij wordt uitgenodigd als gastzanger bij het jaarlijkse lenteconcert. Sinds de jaren 80 treedt de concertorganisator ook zelf regelmatig op met blues en soul classics en zorgt hij voor heel wat ambiance.

“Het is intussen al de zeventiende keer dat we samenwerken met een grote vedette", zegt voorzitster Kathleen Van den Berghe. “De komst van Boogie Boy zorgt voor een stevig stukje muziekgeschiedenis dat we binnen halen”, klinkt het. “Het eerste deel van het concert zal zoals steeds bestaan uit een mooi en gevarieerd aanbod van hedendaagse harmoniemuziek van hoog niveau. Tijdens het tweede deel begeleidt onze harmonie dan Boogie Boy, die voor de gelegenheid ook de fantastische toetsenist Hervé Martens meebrengt.”

Bij het lenteconcert wordt het voorprogramma zoals de vorige jaren verzorgd door het jeugdorkest en Moesicali. Voor het eerst zal ook de nieuwe drum- en percussieband zijn opwachting maken. Het concert gaat door op zaterdag 13 april om 19.30 uur in het cultureel centrum Jan Tervaert in Hamme. De voorverkoop is gestart en tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 9 euro. Reserveren kan telefonisch op 0473 58 60 06 of via info@harmoniemoerzeke.be