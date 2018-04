Harmonie brengt hits uit Moulin Rouge 26 april 2018

Harmonie 'Door Eendracht naar Kunst en Vermaak' uit Hamme St.-Anna maakt ondertussen al meer dan zeventig jaar muziek. Op zaterdag 5 mei nodigt ze je uit voor hun traditionele lenteconcert. Deze keer worden de luisteraars vergast op de hits uit de bekende musical Moulin Rouge waarbij Martine de Jager en Jurgen Stein de zang voor hun rekening nemen. Geen onbekenden in het musicalwereldje en dat ze kunnen zingen, mochten de muzikanten van de harmonie al ondervinden tijdens de eerste gezamenlijke repetitie. Het concert vindt plaats in CC Jan Tervaert en begint om 20 uur. Kaarten zijn nog te verkrijgen via de site van Tervaert of via rony.dieleman@telenet.be. (KDBB)