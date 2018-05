Hamse Sint-Annanassen gaan back to the 90's 17 mei 2018

Voor de twaalfde keer organiseren de Sint-Annanassen hun benefiet ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Dit jaar gaan ze tijdens het festival op zoek naar een originele naam voor hun kerkplein.





In Hamme-Sint-Anna wordt jaarlijks een dorpsfeest, bijna zelfs een klein festival georganiseerd langs het parcours van Roparun. Het zijn de Sint-Annanassen, een groep vrienden, die het feest elk jaar organiseren. "Dit jaar gaan we 'Back to the 90's' Het belooft een dolle feestavond te worden met een spetterend optreden van 'Allez Dansez'. Een coverband die muziek brengt uit de jaren negentig", zegt Tom Seghers - De Mey.





De organisatoren gaan dit jaar samen met de bezoekers op zoek naar een naam voor het kerkplein van Sint-Anna. "Tijdens het jaar is ons kerkplein een grijze parking, het wordt niet meer gebruikt waarvoor het vroeger bedoeld was. Toen waren pleinen plekken waar mensen samen kwamen voor markten en kermissen. Wij van Sint-Annanas willen ten minste een keer per jaar het kerkplein omtoveren tot zo'n gezellige ontmoetingsplaats. Suggesties voor namen kunnen gedropt worden in de bus tijdens het feest."





Sint-Annanas konden met de opbrengsten van de voorbije edities al meer dan 28.000 euro schenken aan Kom Op Tegen Kanker. Iedereen is zondag vanaf 18 uur welkom op het kerkplein. Inkom is gratis. (KDBB)