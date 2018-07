Hamse rugbydames zijn kampioen 03 juli 2018

De damesploeg van Rugbyclub Hamme werd afgelopen seizoen kampioen in hun reeks. Ze behaalden de kampioenstitel in derde nationale. Volgend seizoen starten de Hamse rugydames daarmee in tweede nationale. Voor die gelegenheid werden ze plechtig ontvangen op het gemeentehuis van Hamme. Behalve felicitaties werd hen ook alvast veel geluk toegewenst voor het volgende seizoen, een niveau hoger.





(KDBB)