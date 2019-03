Hamse leerlingen dansen en zingen voor klimaat Koen Baten

15 maart 2019

15u59 0 Hamme Een duizendtal studenten verzamelend vrijdagmiddag op het Marktplein in Hamme om op te treden voor het klimaat en een signaal uit te sturen. Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit de Hamse schoolgemeenschap hebben zich geëngageerd om zich in te zetten voor het klimaat.

Op de straat werd ook een tekening gemaakt van de wereld. De bedoeling was om een duidelijk signaal te geven dat er ook in Hamme gedacht wordt aan de toekomst. Heel wat leerlingen hadden ook boodschappen voor het klimaat en voor de regering.

Ter plaatse werd een hele hoop zwerfvuil getoond dat de leerlingen eerder deze week hadden opgehaald. De scholengemeenschap wil zich hier ook voor inzetten en een signaal geven dat het klimaat en milieu belangrijk is om zorg voor te dragen. Ook voor de leerlingen was het een belangrijk signaal om te geven. De actie werd gesteund door de milieudienst, uitvoeringsdiensten, de academie van Hamme, Spoor2 en de jeugddienst. “Het blijft belangrijk om een signaal te geven voor het klimaat en dat is wat we hier vandaag gedaan hebben”, klinkt het.