Hamse judoclub mag voor het eerst aantreden in hoogste nationale afdeling Koen Baten

18 maart 2019

De Hamse judoclub Jitsu Kwai is dit jaar kampioen geworden en mag volgend jaar aantreden in de hoogste nationale afdeling. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de club met het A-team in deze afdeling mag spelen. De kampioenenploeg van Maxim Sutter, Muslim en Yusup Adashev, Nando en Shendo Maes, Olivier Rooms, Sven Christiaens en Ferre Van den Eynde werden uitgenodigd door het gemeentebestuur. Op het gemeentehuis kreeg de kampioenenploeg een huldiging en heel wat lof voor hun prestatie.