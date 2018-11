Hams schlagerfestival opnieuw groot succes Koen Baten

11 november 2018

14u29 2 Hamme Het schlagerfestival in de Hambiance in Hamme was opnieuw een groot succes. Meer dan duizend feestvierders zakten af naar Hamme om even hun verstand op nul te zetten en de remmen los te gooien bij de schlagerzangers.

Headliner van dit jaar was zanger Christoff, die de zaal volop mee kreeg en zorgde voor een uitbundig feestje. Ook de andere artiesten zoals de gebroeders Ko brachten heel wat ambiance in de zaal. Voor het eerst was er ook vrijdag in de late namiddag een editie voor senioren georganiseerd. Een iets rustigere variant, maar zeker ook een leuk evenement. “Vrijdag waren er ongeveer honderd personen aanwezig, wat voor ons zeer geslaagd was, en ook het concept werd sterk gesmaakt”, aldus organisator Kevin De Graef. “Ook zaterdag was absoluut weer een topeditie. Christoff warmde iedereen zeer goed op en daarna bleef het feest voortgaan. Ook de verrassingsacts zoals Danzel werden absoluut geapprecieerd", aldus De Graef. “Ik kan deze editie opnieuw zeer tevreden afsluiten. De Hammenaar heeft weer maar eens bewezen dat ze kunnen feesten”, klinkt het.