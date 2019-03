Hammenaren plaatsen zelf nieuwe aangekochte bomen Koen Baten

10 maart 2019

10u27 0 Hamme Natuurpunt Hamme heeft zaterdagochtend heel wat nieuwe bomen geplant in ‘s Heren Streek in Moerzeke. Het terrein geeft mogelijkheid om heel wat bomen aan te planten, en de bedoeling is dat de bewoners zelf hun boom kunnen planten.

Daarom werd er een actie gehouden waarbij de bewoners voor vijf euro een boom konden aankopen. Deze werd dan vandaag geplant op het terrein in Moerzeke. De bedoeling is dat er in totaal een duizend bomen bijkomen, die moeten helpen voor het klimaat en een beter milieu.

Het hele bos moet er staan tegen het najaar. Het is de tweede reeks van bomen die er vandaag werd aangeplant. Op 24 februari werd met financiële steun van de lokale Rotary ook al een hele resem bomen aangeplant. Er kwamen heel wat enthousiastelingen langs die het project genegen zijn en een boom wilden planten voor de toekomst.

