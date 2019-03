Hammenaar organiseert voor tweede keer tatoeagebeurs in Gent Koen Baten

18 maart 2019

10u37 0 Hamme Tom Ruys uit Hamme organiseert in de herfst van 2019 voor de tweede maal een Tattoo Art and Fashion evenement in Gent. Het evenement zet kunst, mode en tatoeages op de kaart in een fantastisch decor. Ook de ‘must-trashbroek’, die hij vorig jaar samen ontwierp met zijn vrouw en binnenkort in productie komt, zal deel uitmaken van het evenement. “We verwachten in totaal zeventig tattoo-artiesten”, aldus Tom.

Naar aanleiding van het evenement dat plaatsvindt op 19 en 20 oktober in de Art Cube in Gent houden ze nu al volop promotie. Ook voor hun broek met afneembare ‘flappen’ maken ze de nodige promotie. Vorig jaar namen ze met deze broek nog deel aan het programma ‘Leeuwenkuil’ op Vier. Ze haalden het niet, maar besloten de broek toch in productie te brengen. En hierop kunnen ze rekenen van de steun van chocolatier Dominique Persoone. De broek zal ook voorgesteld worden op het evenement.

Daarnaast kan je op het evenement je ook ter plaatse laten tatoeëren. “Hierrond organiseren we ook een wedstrijd voor de tattoo’s”, zegt Ruys. “In het decor zullen overal kunstwerken komen te hangen, waaronder van Panamerenko”, klinkt het. Verder wordt er ook nog heel wat gedaan met kunstenaars. Dominique Persoone zal ze laten beschilderen met chocolade. “Vorig jaar hadden we op het evenement 2.500 bezoekers. Dit jaar verwachten we het dubbele aantal bezoekers”, zegt Ruys.

