Hamme Zingt 03 juli 2018

03u01 0

De Hamse cultuurdienst organiseert vrijdag samen met drie Hamse koren opnieuw Hamme Zingt, de jaarlijkse zangavond die opstaat voor iedereen. De Sint-Jozefcantorij, De Stemband en De Scheldegalm zorgen voor enkele leuke hits en meezingers. Ze nemen het publiek mee op een muzikaal avontuur. Behalve de koren brengt ook muziekgroep Meander Nederlandstalige muziek. De leden van Meander hebben hun roots in Hamme. Ze verrassen het publiek met warme klanken en eigen songs. De muziekgroep vormt een vernieuwende aanvulling op de vaste waarden. Publiek kan rustig meezingen terwijl ze aan een tafeltje iets drinken. De toegang is gratis. Hamm Zingt gaat op vrijdag 6 juli om 19.30 uur van start in cc Jan Tervaert. (KDBB)