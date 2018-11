Hamme zet in op lokaal winkelen tijdens eindejaarsdagen Koen Baten

28 november 2018

13u24 0

Ondernemend Hamme organiseert ook dit jaar tijdens de eindejaarsperiode een stempelkaartactie ‘winkel in Hamme en win'. Per aankoop bij deelnemende zaken en marktkramers krijgen de klanten een stempel en maken ze kans op een leuke prijs. Ondernemend Hamme en de marktkramers hebben een aantrekkelijke prijzenpot samengesteld. De hoofdprijs dit jaar is een gasbarbecue ter waarde van 635 euro. Ook worden er twee ballonvluchten weggeschonken door Ondernemend Hamme. Naast deze prijzen worden er ook tal van cadeaubonnen geschonken met een verschillende waarde. De stempelkaarten worden dan verzameld en op 5 januari vindt de prijsuitreiking plaats. Aansluitend is er dan ook de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.