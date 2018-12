Hamme wil carnaval als immaterieel erfgoed laten erkennen Koen Baten

09 december 2018

18u14 0

Het nieuwe gemeentebestuur wil de komende zes jaar de carnavalsstoet in Hamme laten erkennen als immaterieel erfgoed in de gemeente. Voor Hamme is carnaval een bijzonder belangrijk gebeuren, en dat wil de gemeente dan ook extra benadrukken. “Heel wat Hammenaars zijn actief en sterk betrokken bij het hele gebeuren van carnaval, daarom hopen we dat we met de gemeente de komende zes jaar deze herkenning kunnen binnenhalen", zegt burgemeester Herman Vijt. De gemeente wil zorgzaam omgaan met het patrimonium en het archief, en daar hoort ook carnaval bij. “Door samen te werken met de erfgoedcel kunnen we hopelijk ons carnaval laten herkennen", aldus Vijt.