Hamme voor de derde keer op rij dorp van de Ronde Koen Baten

16 januari 2019

Hamme is dit jaar voor de derde keer dorp van de Ronde van Vlaanderen. Op zondag 7 april komt de passage opnieuw door de gemeente waar ook olympisch kampioen Greg Van Avermaet geboren is. Tijdens de ronde heb je als bedrijf of particulier de mogelijkheid iets te organiseren. Wie graag iets wil organiseren die dag moet zijn aanvraag voor 10 februari aanvragen op de gemeente. Je kan grote, meer dan 500 personen, of kleine, minder dan 500 aanwezigen, evenementen aanvragen. Je kan het aanvraagformulier hierover terugvinden op de website van de gemeente Hamme onder ‘documenten'.

Als dorp van de Ronde kan je ook de koers meemaken als VIP. Ook hiervoor moet je een tijdige aanvraag doen bij de gemeente. Dit kan via isabelle.saerens@hamme.be of op 052 47 56 03. Het parcours op zeven april komt via de Biezestraat, Roodkruisstraat en Marktplein waarna ze verder rijden via de Plezantstraat, Slangstraat, Damstraat en de Hooirt. Daarna gaat de koers via de Neerstraat, Spurt, Theet, Weverstraat, Meerstraat, Lippeveld, Zogge en de Heirbaan. Via de Bookmolenstraat verplaatst de Ronde zich naar Zele.