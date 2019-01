Hamme telt binnenkort twee rode brievenbussen minder Koen Baten

21 januari 2019

In het straatbeeld van Hamme zullen binnenkort twee rode brievenbussen minder te zien zijn. Bpost haalt in verschillende steden en gemeenten een pak bussen weg omdat er nog amper gebruik van gemaakt wordt. In Hamme verdwijnen de rode brievenbussen aan het Koning Albertplein ter hoogte van huisnummer drie. In de Slangstraat 56 verdwijnt de rode brievenbus ook.

Hamme telt na het verwijderen van deze brievenbussen nog twintig andere postbussen verspreid over de gemeente en deelgemeenten. Ook het grote postkantoor blijft bestaan.