Hamme kiest mooiste baard en snor 14 mei 2018

In de Rio in Hamme ging dit weekend de eerste Baarden- en snorrenwedstrijd van Hamme door. Barbier Do Mustache nam de organisatie op zich, samen met haar partner en een delegatie van de Antwerpse snorrenclub. De zaal zat gezellig vol en er was een goede sfeer gedurende het hele weekend. Aan de snorren- en baardenwedstrijd namen een tiental personen deel. De winnaars kregen een leuk pakket met haarverzorgingsproducten, tattoobonnen en andere leuke gadgets. "Twee personen beoordeelden op de technische kant terwijl de anderen meer het gevoel en het totaalplaatje beoordeelden", aldus Do. "Onze eerste editie was best geslaagd en ik ben tevreden. Het ging er heel gezellig aan toe. We zullen nu evalueren en dan zien we in de toekomst wel of dit voor herhaling vatbaar is", klinkt het. (KBD)