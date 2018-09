Hamme is FairTradegemeente Katrijn De Bleser

04 september 2018

12u36 0

Hamme is nu effectief een FairTradegemeente. Om dat label te krijgen, werkte de trekkersgroep de voorbije jaren hard zodat Hamme voldoet aan zes criteria.

Winkels en horecazaken werden overtuigd, scholen en organisaties in Hamme zetten in op campagnes over fairtrade, er werden initiatieven op poten gezet die de media haalden en dat alles dankzij een enthousiaste trekkersgroep. Daarmee zijn vijf van de zes criteria gehaald. Het zesde criteria om FairTradegemeente te worden, is een enthousiast gemeentebestuur dat mee op de kar springt. En dat heeft Hamme.

“Er wordt FairTrade-koffie en -fruitsap geschonken tijdens vergaderingen in het gemeentehuis en ook de duurzame criteria voor de aankoop van werkkledij voor gemeentearbeiders was een belangrijk speerpunt”, klinkt het bij het gemeentebestuur dat de afgelopen jaren nog een aantal extra inspanningen leverde.

Waarom FairTradegemeente? Zo’n gemeente moedigt de inwoners aan om te kiezen voor FairTradeproducten Op die manier investeerde in mensen in ontwikkelingslanden. Met het aankopen van die producten, krijgen mensen in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten. Producten die gemaakt zijn zonder kinderarbeid of in erbarmelijke werkomstandigheden.