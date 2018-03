Hamme, dorp van Mattheuspassie ELK JAAR UITVOERING VAN AANGEPAST BACH-MEESTERWERK KATRIJN DE BLESER

06 maart 2018

02u56 0 Hamme Op Palmzondag voeren zo'n 175 muzikanten de Mattheuspassie van Bach uit in de Sint-Pietersbandenkerk. "Door dat meesterwerk naar hier te brengen, zetten we Hamme op de culturele kaart", zegt Raf Vandermeulen.

"Met de steun en de goedkeuring van de kerkelijke en gemeentelijke overheden van Hamme vatten we het plan op om de Mattheuspassie jaarlijks uit te voeren op Palmzondag (25 maart, red.)", zegt bezieler Hugo Van Geet. "Een droom die in vervulling gaat, de Mattheuspassie is immers één van mijn lievelingsstukken. Het is een ambitieus plan waarvoor we op vele sympathisanten beroep mogen doen." Het project kreeg de naam 'Cantoribus' waarbij vele zangers uit de verschillende koren die Hamme rijk is zich aansloten. Cantoribus verzamelt niet alleen musici, maar heeft intussen ook een vriendenkring waarbij iedereen zich kan aansluiten.





Kinderkoor

Raf Vandermeulen, in Hamme gekend van zijn directiefunctie binnen de Academie, was vorig jaar dirigent, dit jaar is het de beurt aan Luc Anthonis. Vandermeulen doet dit jaar voornamelijk het werk achter de schermen binnen Cantoribus. "Maar de vonk sloeg vorig jaar al over bij vele zangers. Gevolg: meer zangers sloten zich aan bij Cantoribus", zegt Vandermeulen. Ook dit jaar mogen ze rekenen op De Koninklijke Gentse Oratoriumvereniging en het orkest La Passione, musici met jaren praktijkervaring die de uitvoering in goede banen helpen leiden. "Dit jaar doet een kinderkoor mee: 'Flanders Biys Choir' uit Sint-Niklaas. Samen goed voor 175 muzikanten."





Van Geet is van plan om de Mattheuspassie jaarlijks te laten opvoeren in Hamme. "Steeds een andere variant. Voor volgend jaar werden al afspraken gemaakt voor een uitvoering op authentieke barokinstrumenten met een bezetting zoals ten tijde van de creatie van het meesterwerk. Alweer een leuk nieuwtje voor de muziekliefhebber", zegt Van Geet. "Ook maakten we al afspraken om een uitvoering elders te doen. Maar Hamme blijft het pelgrimsoord voor onze Mattheuspassie."





Voor België is de opvoering van de Mattheuspassie eerder uniek, in Nederland gebeurt dat regelmatig. Daar betaal je gemiddeld 60 euro voor een ticket. In Hamme kost een ticket dit jaar 15 euro. "Daarmee komen we niet uit de kosten, maar het dekt een deeltje. Zo houden we het toegankelijk voor iedereen."





In de Sint-Pietersbandenkerk zijn 800 plaatsen op 25 maart. Het spektakel wordt op grote schermen geprojecteerd in de kerk. De helft van de tickets zijn de deur uit. Bestellen via mattheuspassie2017@gmail.com. Info op de Facebookpagina 'Cantoribus Hamme'.