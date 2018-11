Hambiance in Hamme opnieuw afgeladen voor Tirolerfest Koen Baten

18 november 2018

10u15 1

Wie van lederhosen en dirndls houdt en zich graag in Oostenrijk waant, moest gisteren in Hamme zijn voor het tiende Tirolerfest. “Dat Zillertaler Meander er bij moest zijn, was een must, die groep was er bij de eerste editie in 2009 ook al bij en mocht dus nu zeker niet ontbreken", zegt organisator Luc Degevy.

De tweede groep was Gerlos Bluat, nog niet zo bekend in België, want de groep komt nog maar voor de tweede keer naar hier. “We zijn fier dat we hen naar hier kunnen halen hebben en hebben genoten van hun optreden.”

Met meer dan 350 bezoekers zat de sfeer er goed in. “Het is ongelofelijk dat we na tien jaar nog altijd zo’n goede editie kunnen organiseren. Dit jaar was alles uitverkocht in tien uur, ongelofelijk", glundert Degevy.

Ook de editie voor volgend jaar ligt al vast. Die zal plaatsvinden op 16 november met optredens van Zillertal Pur en Andreas Hastreiter. Tickets voor volgend jaar kun je boeken vanaf 19 november op www.tirolerfest.be.