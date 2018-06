Groter marktplein, minder parking HERINRICHTING CENTRUM MOET EIND 2020 KLAAR ZIJN KATRIJN DE BLESER

26 juni 2018

02u52 1 Hamme Een marktplein dat 5.000 vierkante meter groot is en een ondergrondse parking die nog slechts 196 plaatsen telt. Daarin verschilt het definitieve plan voor de herinrichting van het centrum van Hamme van het voorontwerp. Tegen eind 2020 moet de herinrichting een feit zijn.

Vorig jaar in september werd het voorontwerp van het project Creatieve Campus voorgesteld. In dat project wordt het marktplein helemaal hertekend. Ook de nieuwe Academie, de bibliotheek in de Winterkapel, de aanleg van een nieuw parkje en een ondergrondse parking worden in die plannen opgenomen. "Na de voorstelling van het voorontwerp in september werd er rond de tafel gezeten met de verschillende adviesraden. Op basis daarvan werd een aangepast ontwerp gemaakt", zegt schepen van Openbare Werken, Koen Mettepenningen (CD&V). "Ook de directie van de bibliotheek en die van de Academie zaten mee aan de onderhandelingstafel. Zij vroegen om nog enkele praktische details te wijzigen zoals bijvoorbeeld de grootte van de klassen", zegt schepen van Cultuur en Kunstonderwijs, Frans Van Gaeveren (Open Vld).





De grootste aanpassing aan de oorspronkelijke plannen is de invulling van het marktplein. "Een deel van de privaat te ontwikkelen ruimtes werd geschrapt voor een groter marktplein. Dat zal zo'n 5.000 vierkante meter groot zijn, 1.700 vierkante meter groter dan in de eerste plannen", zegt Frank Van Kerckhove van Abscis Architecten.





Parkje

"Waar aanvankelijk het grote evenementenplein aan het Sint-Jozefinstituut zou komen, plannen we nu een gezellig parkje. Door de private ruimtes weg te laten zal het nieuwe gebouw van de Academie prominent aanwezig zijn als je het centrum van Hamme binnenrijdt. Op weg naar het gemeentehuis is dan weer de balletklas bijna in het straatbeeld aanwezig met de grote ramen aan de straatkant."





Ook de ondergrondse parking vormde een punt van discussie. "Aanvankelijk waren er 283 parkeerplaatsen. Dat wordt gereduceerd naar 196. Mede omdat er nu minder plaats is voor de privaat te ontwikkelen ruimtes, zoals appartementen. De in- en uitrit van de parking komt in de Meulenbroekstraat", zegt Van Kerckhove. "Verder krijgt de nieuwe Academie een overdekte speelplaats, is de oppervlakte van de lokalen aangepast en komt er een extern paviljoen in het parkje."





Voorjaar 2019 beginnen

De omgevingsvergunning wordt op dit moment opgemaakt. "Als we die rond de jaarwisseling kunnen indienen, hopen we dat ze in het voorjaar afgeleverd wordt. Zo kunnen de werken in het voorjaar van 2019 beginnen om eind 2020 klaar te zijn", zegt Van Gaeveren.





Tijdens de zomerbraderie op vrijdag 29 juni worden de plannen voorgesteld op de Infomarkt Creatieve Campus die van 17 tot 21 uur plaats vindt in de Winterkapel.