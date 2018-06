Grote zoektocht naar meisje van tien jaar 01 juni 2018

In Hamme heeft de politie samen met de hulp van bewoners uit Hamme een grote zoektocht gehouden naar een meisje dat woensdagavond een tijdlang vermist was. Een 10-jarig meisje was er aan het fietsen rond 20.30 uur met haar mama, toen ze plots uit het oog verloren werd en verdween. Onmiddellijk werd een grootscheepse zoekactie opgezet, waarbij ook de politiehelikopter met warmtecamera langskwam. Ook de brandweer van Hamme werd kort ingeschakeld voor de zoektocht. Ruim twee uur later werd het meisje gezond en wel teruggevonden door een burger in de Kruisbeeldstraat in Hamme. De politie was vlakbij en werd toen onmiddellijk verwittigd waarop de zoekactie werd stopgezet. Hoe het komt of waarom dat het meisje plots vermist was, is niet duidelijk. (KBD)