Groen ontdekt fout in bouwplannen PARTIJ VREEST DAT WERKEN AAN ACADEMIE EN BIB STILVALLEN KATRIJN DE BLESER

25 mei 2018

02u43 0 Hamme "De plannen voor de herinrichting van het marktplein zijn in strijd met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan", luidt Groen de alarmbel. "Als ze zo uitgevoerd worden, wordt de bouw van de bib en Academie stilgelegd nog voor dat die begonnen is."

Het was huidig gemeenteraadslid Agnes Onghena (Groen) die een tegenstrijdigheid ontdekte in de toekomstplannen voor het marktplein en omgeving. "Het voorgestelde project voldoet niet aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat in 2013 werd goedgekeurd. Het RUP laat onder andere minder bewoning toe dan voorzien is in de plannen die voorliggen. Als iemand daartegen bezwaar aantekent, worden de werken stopgezet. Dat betekent dat de komst van een nieuwe academie en een nieuwe bibliotheek immens veel vertraging kan oplopen."





Negatieve verslagen

De bouw van een nieuwe academie in Hamme is dringend nodig. De voorbije jaren kreeg de Academie enkele negatieve inspectieverslagen. Vandaag zijn aanpassingen uitgevoerd, maar leerlingen zitten verspreid over verschillende locaties in het centrum, wat niet praktisch is. "Om te voorkomen dat de toekomst van onze Academie en onze bib wordt gehypothekeerd, vragen we de gemeente om de huidige onderhandelingen onmiddellijk stop te zetten en het project marktplein in twee afzonderlijke fases uit te voeren", zegt Onghena. "In eerste instantie wensen we de bouw van de academie en de bib op korte termijn gerealiseerd te zien. Iedereen is het eens dat die nood hoog is."





De tweede fase die oppositiepartij Groen voorstelt, gaat over het parkje en het deel van het marktplein langs de kant van de Meulenbroekstraat. Daar zijn in de plannen een ondergrondse parking en extra winkel- en woonruimtes voorzien. "Dat deel kan niet uitgevoerd worden", zegt Onghena. "In het voorstel dat nu op de onderhandelingstafel ligt, stellen we vast dat de bewoning meer ruimte inneemt dan toegelaten is volgens het RUP. Als nog maar één buurtbewoner bezwaar aantekent, wordt de bouw stilgelegd nog voor dat die begonnen is."





Geen paniek

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Frans Van Gaeveren (Open Vld) is er geen reden tot paniek. "De plannen die voorliggen zijn niet definitief. Er zijn plannen voorgesteld, maar het is de bouwheer die nu met een voorstel moet komen. Uiteraard zullen we erop toezien dat de invulling voldoet aan het RUP. Dat werd zo opgenomen in het lastenboek. Op dit moment is er enkel een voorontwerp klaar, van bouwvergunningen is zelfs nog geen sprake."





De plannen die voorliggen gaan opdelen in twee fasen, is volgens Van Gaeveren niet aan de orde. "We gaan de onderhandelingen niet stopzetten. De nieuwe bib en de academie moeten er immers zo snel mogelijk komen. Bovendien is het niet mogelijk om nu te gaan opsplitsen, anders kunnen we een klacht aan ons been krijgen van andere kandidaat-bouwheren."