Groen Hamme pleit voor toetreding tot Statiegeldalliantie 10 maart 2018

02u52 0

Groen Hamme pleit voor de toetreding tot de 'Statiegeldalliantie'. Voor de tweede keer vroeg de partij aan de gemeenteraad om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Daarin verenigen milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden en burgerinitiatieven zich om de regering op te roepen om statiegeld in te voeren op PET-flessen en blikjes en zo zwerfvuil aan te pakken. Het aantal gemeenten die toetreden tot de Statiegeldalliantie stijgt nog steeds. In onze regio sloten ook Dendermonde en Zele zich al aan. "Ook Hamme moet een krachtig signaal geven", zegt Agnes Onghena (Groen). De meerderheid gaat tot nu niet in op het voorstel. Ze wachten af wat de invoering van de paarse zak zal brengen. "Het aantal blikjes en PET-flessen in bermen en grachten zal daardoor alleszins niet verminderen", zegt Onghena. "Om een positief signaal te geven zijn we als Groen Hamme zelf al toegetreden. Hopelijk volgen andere partijen ons voorbeeld." (KDBB)