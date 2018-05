Goedkope kippen in strijd tegen afvalberg 08 mei 2018

De gemeente Hamme organiseerde opnieuw een kippenactie. Inwoners konden voor de tweede keer maximum twee kippen afhalen aan vier euro per kip. "Het is de bedoeling om op deze manier de hoeveelheid GFT-afval van de inwoners verder terug te dringen", zegt schepen van Milieu Tom Waterschoot (Open Vld). "We maken van de gelegenheid gebruik om mensen die kippen komen kopen ook te laten kennismaken met kringlooptuinieren. Nog een manier om de afvalberg voor onze gemeente te verkleinen", zegt Waterschoot. Bij de vorige editie van de kippenactie werden 648 kippen gekocht. "Dit jaar mikken we op een duizendtal verkochte kippen." (KDBB)