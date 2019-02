Glazen geweerd van carnavalsstoet in Hamme Koen Baten

28 februari 2019

Net zoals de vorige jaren heeft de gemeente Hamme beslist om ook dit jaar geen glas toe te laten in de verschillende feestzones tijdens de carnaval van 31 maart tot 1 april in Hamme. De beslissing is er al enkele jaren om te voorkomen dat er gewonden vallen door glas dat stuk valt op de grond en snijwonden kan veroorzaken. Er is een perimeter opgesteld van feestzone waar geen glas is toegelaten. Dit is ook besproken met de lokale horeca. Op het Koning-Albertplein , Museumstraat, Hoogstraat, De Ring, Kerkstraat en Varkensmarktje, Jagerstraat, Roodkruisstraat, Kapellestraat, Marktplein, Tweebruggenplein en omgeving, Hospitaalstraat, Slangstraat en Posthoornstraat zal geen glas geserveerd worden.