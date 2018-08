Gezocht: uitbater voor toeristisch infopunt en horecazaak in brugwachtershuisje Katrijn De Bleser

17 augustus 2018

15u40 4 Hamme Het gemeentebestuur schrijft een openbare aanbesteding uit voor de uitbating van een toeristisch infopunt met horecazaak in het brugwachtershuisje aan de Mirabrug.

De uitbaters zullen een concessieovereenkomst sluiten met het gemeentebestuur van Hamme. Met de inrichting van een horecazaak en een toeristisch infopunt moet de site aan de Mirabrug een toeristisch trefpunt worden, waar campers een plekje krijgen en fietsers even kunnen vertoeven.

De voorwaarden van de concessie kunnen opgevraagd worden bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, via 052/47.56.04 of toerisme@hamme.be. Kandidaturen kunnen nog tot en met 18 september ingediend worden via een aangetekend schrijven, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme.