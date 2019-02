Gezellige whiskytasting bij McShelfie Geert De Rycke

05 februari 2019

15u21

Zo’n 35 whiskyfanaten zakten af naar De Schelf in Zogge voor een gezellige tasting. Whiskyclub McShelfie is intussen al aan het zesde werkjaar toe. Elk jaar geeft de club whiskyliefhebbers de kans om te proeven van enkele bijzondere soorten whisky. In het clublokaal op de vroegere graanzolder van Jan De Wilde, één van de oprichters, verwelkomden de whiskyliefhebbers deze keer Marc Dermul. Dermul is ook wel bekend als de Toshanman van zijn blog ‘Whivie - whisky’. Andere whiskyliefhebbers zullen hem dan weer kennen als whiskyexpert bij veilingsite Catawiki. Marc Dermul stelde tijdens de tasting enkele exclusieve flessen voor, maar ook zijn eigen bottelingen kwamen aan bod. Onder zijn label Marc & Manny’s Malts (MMM) brengt hij een eigen selectie vaten single malt op de markt. “We maakten van de gelegenheid gebruik om verschillende vatsamples te proeven waaruit we binnenkort een keuze maken voor onze vierde clubbotteling”, zegt Jan De Wilde. Whiskyliefhebbers noteren vrijdag 1 maart best in de agenda. Die avond staat de vierde editie van het Whiskyfestival gepland.