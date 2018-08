Gezellige sfeer op tiende editie Hamme Zomert



Katrijn De Bleser

19 augustus 2018

De tiende editie van Hamme Zomert lokte zaterdag eenmassa volk naar het marktplein in Hamme. Met vijf artiesten op het programma was er voor ieder wat wils.

"Voor de tiende editie van Hamme Zomert programmeerden we vijf artiesten in plaats van drie", zegt organisator Christoff Van Gaeveren. En dat miste zijn effect niet, zo hadden alle aanwezigen wel een favoriet. Uit de meeste monden klonk 'De Romeo's' als grote favoriet. "Die zorgen voor ambiance en iedereen kent de liedjes, fan of niet. Zelfs mensen die er misschien toch niet zo erg van houden, staan straks mee te doen", klinkt het bij enkele toeschouwers.

En dat hadden de Romeo's misschien wel te danken aan de bands die hen voorgingen. De Hamse coverband Diaz is al lang geen onbekende meer. Ze staan op podia in de ruime regio. Je hoeft de band niet te kennen, de beentjes beginnen automatisch te bewegen op de tonen van Diaz. Tinne Oltmans stelde dan weer het iets jongere publiek tevreden en The Amazing Flowers maakten het dansfeest compleet met hun originele covers. Wie er dan nog niet genoeg van had, genoot nog na met Discobar Soundsplash.

Daarmee groeit Hamme Zomert verder uit tot een begrip in de regio. De organisatoren mochten de voorbije tien jaar al enkele grote Vlaamse artiesten ontvangen waaronder Christoff, Niels Destadsbader en Stan Van Samang. De tiende editie van Hamme Zomert bewees dat ze er zeker nog eens even lang tegenaan kunnen.