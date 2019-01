Gemeente werkt aan opstart nieuw buurtinformatienetwerk na tal van inbraken Koen Baten

08 januari 2019

12u55 0 Hamme Het centrum van Hamme krijgt binnenkort mogelijk een buurtinformatienetwerk (BIN). Het BIN dient om bewoners te informeren bij verdachte handelingen of situaties. Een zevental inwoners hebben hun schouders onder dit idee gezet en praten volgende week met de politie en de gemeente om het netwerk op te starten. “Het idee om een BIN op te starten kwam er na enkele inbraken in de Vlierkouter en andere straten", zegt Jan Laceur, één van de initiatiefnemers.

Op sociale media en onder meer de Facebookpagina ‘Je bent van Hamme als’ ontstonden de laatste weken enkele discussies na een reeks inbraken in verschillende woningen in het centrum van Hamme. Heel wat bewoners reageerden ongerust en stelden zich de vraag of hier niets aan gedaan kon worden. “Uit dit aantal feiten groeide de vraag om eventueel een buurtinformatienetwerk (BIN) op te starten. Wij hebben dan op de pagina een oproep gedaan over mensen die het eventueel zagen zitten om op te starten", klinkt het.

Uiteindelijk zijn er zeven mensen op de kar gesprongen. Andy Nelis, Frank Van Erum, Anja Piryns, Evelien Janssens, Michael Van Pottelberghe, Sofie De Vries en Jan Laceur zijn de initiatiefnemers voor dit project. “Wij hebben hier lang over nagedacht en grondig over gesproken met elkaar", klinkt het. “Het BIN kan het gevoel van veiligheid en solidariteit in de gemeente verhogen, en dat komt alleen maar ten goede voor de bewoners om zo criminaliteit tegen te gaan", klinkt het.

Zo snel mogelijk opstarten

Veiligheid is een heel belangrijk thema voor de inwoners. “Dat is de laatste weken zeker nog maar eens duidelijk geworden en daar willen we ons dan ook voor inzetten. Buurgemeente Waasmunster heeft ook een BIN, dus het moet zeker ook bij ons opgestart kunnen worden", klinkt het.

De bedoeling is om het systeem zo snel mogelijk op te starten. Daarom is er volgende week dinsdag 15 januari een overleg met de gemeente en de politiediensten. Hierbij zal ook een BIN-coördinator aanwezig zijn om de gesprekken mee te begeleiden. “Zij staan hier zeker ook positief tegenover, wij kijken dus zeker uit naar de opstart van het project", besluit Laceur.

Hamme beschikt al over een buurtinformatienetwerk aan het industrieterrein op het Zwaarveld. Begin oktober vorig jaar werd dit netwerk nog sterk uitgebreid en zijn alle zelfstandigen welkom in het netwerk. Er zijn daar nu al meer dan 35 handelszaken en bedrijven aangesloten, dus slaat het netwerk zeker aan. Wie meer informatie wil of zich wil inschrijven voor het nieuwe netwerk, kan mailen naar BIN.Hamme.Centrum@gmail.com of binzoggesintanna@gmail.com.