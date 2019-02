Gemeente voorziet 122 gratis parkeerplaatsen naast politiekantoor Koen Baten

27 februari 2019

14u21 1 Hamme De gemeente zal 122 gratis parkeerplaatsen aanleggen naast het politiekantoor aan de Meulenbroekstraat in Hamme. De ruimte die er nu aanwezig is wordt niet benut, maar bij de heropwaardering van het Kaaiplein wordt de parkeercapaciteit daar te klein, waardoor de gemeente vlakbij in extra parking voorziet.

De aanleg van de nieuwe parking naast het politiekantoor maakt deel uit van het parkeerbeleid dat het schepencollege in Hamme wil voeren. Het centrum rond de markt willen ze graag autoluw maken en de gemeente maakt werk van ondergrondse parkings. “Een concrete timing over de aanleg van de parking is er op dit moment nog niet. Ze zal er zeker komen, want de capaciteit is ook nodig om alle auto’s voldoende plaats te geven om te kunnen parkeren", aldus Mettepenningen. De parking zal niet in beton of asfalt worden gegoten, maar blijft gewoon groen zoals ze nu is. “Er zullen wel grasdallen aangelegd worden om de parking stevig genoeg te maken", klinkt het.

Gratis

Parkeren zal er gratis zijn, wat ook hoort in het parkeerbeleid. De parkings in het centrum worden voornamelijk betalend, aan de randparkings wordt gratis parkeergelegenheid voorzien.

Oppositiepartij Open Vld stelt zich wel vragen bij het terrein en zullen de gemeenteraad vanavond hier ook over aanspreken. Op de plaats waar de parking is gekomen, zijn spontaan wat bomen gegroeid, en uit een beslissing van de Vlaamse regering moeten deze bomen ook heraangeplant worden op een andere locatie. Maar net hier wringt het schoentje. “Dit zogenaamde bos is er spontaan gegroeid en werd niet door de gemeente aangelegd", zegt schepen van Milieu Lotte Peeters. “Het gaat ook maar om een kleine oppervlakte. En op dit moment hebben we met de gemeente geen enkele locatie waar we dit bos kunnen verplaatsen of opnieuw opzetten. Daarmee kunnen we dus een van de voorwaarden niet vervullen”, klinkt het.

Kaaiplein

De heraanleg van de parking is eigenlijk een voorloper voor de aanpak van het gehele Kaaiplein in Hamme. “Dat terrein ligt er nu bijzonder slecht bij en is geen toeristische trekpleister voor onze gemeente. Dat moet het wel worden in de toekomst”, zegt Mettepenningen. “Het plein is op dit moment onze missing link voor de toeristen en er is ook geen goede verbindingsweg voor de fietsers en voetgangers. Een studiebureau is op dit moment aan het bekijken hoe we de heraanleg kunnen uitvoeren en wat het kostenplaatje zal zijn. Het punt staat op de agenda en we willen dit zeker realiseren", besluit Mettepenningen.