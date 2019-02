Gemeente schrijft nieuwe concessie uit voor taverne ‘Durmedroom’ Koen Baten

03 februari 2019

Op 30 juni 2019 verloopt de overeenkomst voor Taverne Durmedroom. Het pand is eigendom van de gemeente en bevindt zich op het Kaaiplein in Hamme. Omdat de overeenkomst vervalt, zal de gemeente een nieuwe concessie opstellen voor een uitbater. De nieuwe uitbater zal negen jaar lang de zaak mogen runnen. De gemeente heeft een ontwerpovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarden staan. In de taverne mogen snacks geserveerd worden, een keuken is niet mogelijk omwille van de regels. De concessie wordt binnenkort openbaar uitgeschreven. Wie meer informatie wil over de concessie kan contact opnemen via de gemeentediensten van Hamme.