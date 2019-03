Gemeente schrijft concessie uit voor nieuw parkeerbeleid: “Controle verhogen en vermijden dat er hele dag gratis geparkeerd wordt” Koen Baten

26 maart 2019

13u58 2 Hamme Het nieuwe gemeentebestuur zal woensdag op de gemeenteraad een concessie uitschrijven voor een parkeerbeheerder. De bewoners van Hamme betalen op verschillende locaties niet meer, en er is ook geen controle op. De beheerder moet daar verandering in brengen. “Vandaag wordt er voor parkeren in het centrum enkel nog betaald door bezoekers”, zegt schepen Koen Mettepenningen.

Al vele jaren moet je in het centrum van Hamme betalen om je wagen te parkeren. Maar de bewoners lappen dit aan hun laars, en laten hun wagen achter zonder een ticket te nemen. Iets wat ze zonder problemen kunnen doen, want er wordt geen controle op uitgevoerd. Dit is vooral het geval rond de kerk aan de Marktplaats.

De gemeente wil hier nu verandering in brengen door een concessie uit te schrijven voor een parkeerbeheerder. Deze wordt woensdagavond voorgesteld op de gemeenteraad. “De parkeerbeheerder zal instaan voor het beheer van zowel het bovengronds als het ondergronds parkeren, en het aanbrengen van signalisatie die aantoont waar mensen hun wagen kunnen achterlaten”, vertelt schepen Koen Mettepenningen (CD&V). Het vernieuwde parkeerbeleid kadert ook in de hernieuwing van het Marktplein en de Nieuwstraat.

Parkeerzones

De concessie wordt uitgeschreven voor 10 jaar, met de mogelijkheid om het voor 5 jaar te verlengen. “De bedoeling is om het centrum in te delen in verschillende parkeerzones. In het centrum wordt betalen relatief duur, dus willen we een democratische prijs voor het ondergronds parkeren. Buiten het centrum is er dan de mogelijkheid om gratis te parkeren”, aldus Mettepenningen.

Met het nieuwe parkeerbeleid wordt ook rekening gehouden met gratis kortparkeren. “Dit is en blijft uiteraard heel belangrijk voor de handelaars. Met dit kort parkeren willen we een rotatiesysteem handhaven. Een klant gaat snel iets kopen bij een lokale handelaar, en vertrekt dan weer. Zo komen deze parkeerplaatsen dan snel weer vrij. De Hamse Inversteringsmaatschappij (HIM) zal optreden als concessiegever, maar het beheer en de te nemen beslissingen blijven wel voor de gemeente.

Bewonerskaarten

Wanneer een concessiehouder gevonden is, zal de gemeente kijken of het project onmiddellijk van start kan gaan. In een tweede fase wordt er ook naar de bewoners gekeken. “Voor hen kunnen we eventueel de mogelijkheid aanbieden om met bewonerskaarten te werken. Op deze manier kunnen zij nog perfect in de buurt van hun woning parkeren, en betalen ze een vast bedrag per jaar”, besluit de schepen.