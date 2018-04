Gemeente organiseert tweede kippenproject 17 april 2018

De gemeente Hamme organiseert opnieuw een kippenactie voor de inwoners. "Na een succesvolle eerste editie in 2016 organiseren we de actie voor de tweede keer. Bij de vorige editie werden meer dan 648 kippen besteld. Nu mikken we op een duizendtal bestellingen", zegt schepen van Milieu Tom Waterschoot (Open Vld). "Elk Hams gezin kan twee kippen bestellen. Het is de bedoeling op deze manier de hoeveelheid GFT-afval van de inwoners verder terug te dringen. Een kippenproject kan dan ook bijdragen tot de afname van het groente-, fruit- en tuinafval en van het keukenafval in de gemeente."





Nog tot en met 28 april kunnen inwoners van Hamme per gezin twee koppen bestellen aan vier euro per kip. De kippen zijn jonge leghennen van het ras Isa Brown. Wie kippen bestelt, kan ze op zaterdagvoormiddag 5 mei afhalen aan de demoplaats composteren op het Zwaarveld. Kippen bestellen, kan via de gemeentelijke webshop of in het gemeentehuis. (KDBB)