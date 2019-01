Gemeente kan contractueel geen vuilnis ophalen bij staking Verko Gemeente beschikt ook niet over vrachtwagens om vuilnis in te laden en denkt aan veiligheid van arbeiders. Koen Baten

31 januari 2019

09u26 0

Oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang vroegen gisteren tijdens de gemeenteraad in Hamme of er geen mogelijkheden waren dat de gemeente zelf het afval gaat ophalen dat al weken buiten blijft staan. “Is er een mogelijkheid om deze te immobiliseren voor de afvalhopaling", vroeg Mustafa Tokgoz van Groen zich af. Ook het communicatiebeleid bij stakingen kan beter volgens Leo Van Der Vorst van Vlaams Belang.

Schepen van Milieu Lotte Peeters (N-VA) was duidelijk. “Contractueel zijn wij gebonden aan Verko. Geen enkele andere maatschappij mag in Hamme het afval ophalen buiten Verko tenzij het om een noodgeval gaat en de volksgezondheid in gevaar is", aldus Peeters. “Om het zelf te doen hebben wij het materiaal niet. Om als schepen van milieu vijf keer met een camionette over en weer te rijden naar het containerpark kan ik niet aanvaarden. Bovendien is het voor onze arbeiders veel te onveilig en dat kunnen wij niet dulden", klinkt het. Er was wel begrip voor mensen die in een appartement wonen en hun vuilnis niet opnieuw binnen namen. Er werden dan ook geen administratieve boetes uitgedeeld.

De gemeente is wel bereid bij een nieuw contract met Verko enkele andere voorwaarden aan te nemen. “Zo kunnen we anticiperen bij nieuwe stakingen", klinkt het.