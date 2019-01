Gemeente investeert in nieuwe milieuvriendelijke voertuigen Koen Baten

31 januari 2019

17u56 0

Sinds een drietal weken beschikt de gemeente Hamme over vijf nieuwe voertuigen die de arbeiders ter hun beschikking hebben. Het gaat dan over twee nieuwe bestelwagens op CNG, een elektrische straatafvalzuiger, een nieuwe hybride voertuig en een multihog die gebruikt kan worden als grasmaaier, maar ook kan ingezet worden om fietspaden blad- en sneeuwvrij te maken. “De aankoop van de voertuigen was een belangrijke investering”, aldus schepen Koen Mettepenningen.

De beslissing om de nieuwe milieuvriendelijke voertuigen aan te kopen was al een hele tijd geleden genomen, maar sinds kort kunnen de gemeentearbeiders er gebruik van maken. “De voertuigen zorgen voor meer comfort voor onze arbeiders, maar ook voor een beter comfort voor de bewoners van Hamme", aldus de schepen. “Dat ze dan ook nog eens op aardgas of elektrisch en hybride zijn is extra mooi meegenomen en iets waar we zeker op gelet hebben.”

In totaal investeerde de gemeente iets meer dan 200.000 euro voor alle vijf voertuigen aan te kopen, maar zij zijn zeer tevreden met de voertuigen. “In de toekomst plannen wij zeker nog meer van dit soort investeringen en willen wij nog meer inzetten op milieuvriendelijke voertuigen", besluit Mettepenningen.