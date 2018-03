Gemeente- en OCMW-secretarissen blijven adjunct-secretarisfunctie opnemen 28 maart 2018

De huidige gemeente- en OCMW-secretarissen kunnen een functie als adjunct-secretaris blijven opnemen na de inkanteling van het OCMW in de gemeente. Over die princiepsbeslissing stemt de gemeenteraad vanavond. Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) stelt dat er voortaan nog maar één gemeentesecretaris nodig is voor OCMW en gemeente samen. Tijdens de gemeenteraad vanavond wordt er eerst gestemd over de oproep voor de kandidaatstelling. "Zowel de adjunct-secretarissen als de secretarissen van de gemeente en het OCMW kunnen zich kandidaat stellen voor de functie die voortaan 'algemeen directeur' zal heten", zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V). "Binnen de gemeente en het OCMW worden de ambten vandaag door verschillende personen ingevuld. Het is dan ook de bedoeling om in de toekomst de huidige secretarissen en financieel beheerders nog steeds te betrekken bij de taken van de algemeen directeur. Daarom voorzien we naast de functie van algemeen directeur ook adjunct-functies. Een soort vangnet voor het personeel. Het gaat hier echter wel om uitdovende functies. Als die personeelsleden met pensioen gaan, komt er geen vervanger." Ook over die laatste princiepsbeslissing oordeelt de gemeenteraad vanavond. (KDBB)