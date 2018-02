Gemeente beloont zwerfvuilruimers met cadeaubon 02 februari 2018

02u33 0

Hammenaren die mee de strijd tegen zwerfvuil aangingen, werden daarvoor beloond met een cadeaubon of een cheque. "Als gemeente voeren we strijd tegen sluikstort en zwerfafval. Steeds vaker steken inwoners zelf de handen uit de mouwen om de strijd aan te gaan. Voorbeelden daarvan zijn afvalmeters en -peters maar evengoed andere inwoners, scholen en verenigingen die zwerfvuil ruimen", zegt schepen van Milieu Tom Waterschoot (Open Vld). "Wij voorzien het nodige materiaal en we kennen ook een subsidie toe." Negentien glasbolmeters en -peters kregen een subsidie, net als vier inwoners die individueel aan de slag gaan, in totaal goed voor 750 euro. Ook Natuurpunt Hamme en het PTI zetten zwerfvuilacties op poten en worden daarvoor beloond met een mooi bedrag. Alles samen mocht de gemeente 1.500 euro aan cheques en cadeaubons uitdelen.





(KDBB)