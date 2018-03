Gemeente bedeelt kippen om tuinafval te verminderen 23 maart 2018

Het gemeentebestuur organiseert voor de tweede keer een kippenproject. In april kunnen er per gezin twee kippen besteld worden van het ras Isa Brown. Daarvoor betaal je 4 euro per kip. De gemeente organiseert het kippenproject omdat kippen etensrestjes en onkruid eten en zo de hoeveelheid tuin- en keukenafval verminderen. Kippen kunnen besteld worden vanaf 3 april. Vanaf 5 mei kunnen kippen afgehaald worden aan de demoplaats composteren, Zwaarveld 56. Voor mensen die geen ervaring hebben met het houden van kippen, wordt er op dinsdag 27 maart een gratis infosessie georganiseerd om 20 uur in taverne Durmedroom aan het Kaaiplein. Gratis toegang. (KDBB)