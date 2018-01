Geen stress meer in de refter van GO! sportbasisschool 02u49 0 Geert De Rycke De eetzaal is heel wat gezelliger geworden met kleurrijke tafellakens, bloemetjes en kaarsjes op de tafels. Hamme Onder het motto 'Geen stress meer in de refter' werd de refter van GO! sportbasisschool omgevormd tot een open restaurant.

"In oktober vorig jaar verscheen in het magazine 'Klasse' een artikel over stress in de refter. Naar aanleiding daarvan wilden we ook in onze school werk maken van een refter zonder stress", klinkt het bij het leerkrachtenteam van GO! sportbasisschool. In rijen naar de refter gaan, iedereen een vaste plaats waar leerlingen moeten stilzitten en zwijgen is voortaan verleden tijd in de school. "Onze leerlingen kiezen zelf wanneer ze spelen en wanneer ze hun boterhammen opeten in het open restaurant, zo lang dat maar tijdens de middagpauze gebeurt."





Gezelliger

Om het nieuwe concept kracht bij te zetten, werden enkele maatregelen genomen. Zo werd de refter kleiner en dus gezelliger gemaakt, de tafels kregen kleurrijke tafellakens aangemeten, er werden bloemen op tafel gezet en fotokaders vrolijken de zaal op. "We plaatsen ook een bord met genummerde schijfjes. Aan de hand daarvan kunnen de leerlingen zien welke tafels vrij zijn en hoeveel plaatsen er per tafel vrij zijn. Zo ontwikkelen ze hun zelfstandigheid, respect en sociale vaardigheden."





(KDBB)