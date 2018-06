Garry Hagger headliner op seniorenfestival Oeverrock 13 juni 2018

Dagverzorgingscentrum Den Oever organiseert volgende week de tweede editie van het seniorenfestival 'Oeverrock'. Een manier om ouderen kennis te laten maken met het centrum.

Dagverzorgingscentrum Den Oever opende de deuren in november 2015. "Nog steeds linken heel wat mensen het aan het woonzorgcentrum. Om het dagverzorgingscentrum en de werking ervan onder de aandacht te brengen, kwamen we vorig jaar op het idee om een festival te organiseren", zegt Femke Vermeir, coördinator van het dagverzorgingscentrum. Die eerste editie bracht meteen wat ouderen naar het 'festivalterrein' net voor Den Oever.





Den Oever paalt aan woonzorgcentrum Meulenbroek aan het marktplein. Ouderen die thuis wonen, kunnen er een dagje terecht, overnachten kan er niet. Op die manier wordt de mantelzorger even ontlast terwijl senioren kunnen deelnemen aan activiteiten op maat.





Kennismaken met de werking ervan kan op vrijdag 22 juni van 14 tot 18 uur tijdens de tweede editie van Oeverrock. "Iedereen is welkom, ook mensen die niet meteen interesse hebben in het dagverzorgingscentrum kunnen komen genieten van optredens van onder andere Garry Hagger en Eveline Cannoot", zegt Femke. Verder zijn er een tombola, pannenkoeken, ijsjes en hotdogs. Het festival is gratis voor oud, maar ook voor jong. Zo kunnen mensen met kinderen en kleinkinderen op het festival terecht. Den Oever zelf is dan ook open. Info via 052/33.92.25 of dvc.denoever@ocmwhamme.be. (KDBB)