Garagist in spe moet theoretisch examen weer afleggen 19 mei 2018

02u32 0

Hammenaar Dries D.W., leerling carrosserie in het zevende jaar, verscheen gisteren voor de rechtbank nadat hij met zijn BMW aan het driften was op de parking van het voetbalplein van SKV Hamme-Zogge. De feiten gebeurden op 10 juli 2017 om 22.30 uur, toen de man net vier maanden zijn rijbewijs had gehaald. "Wat bezielt je in godsnaam om zoiets te doen als je nog maar pas je rijbewijs hebt", vroeg politierechter Peter D'hondt. De jongeman verklaarde dat hij enorme fan was van auto's en dat hij er ook zijn beroep van wil maken. "Ik dacht dat het daar veilig was op dat moment, ik wilde niemand in gevaar brengen.". De jongeman moet volgende week ook voorkomen in de rechtbank van Verviers, daar werd hij in februari geflitst terwijl hij 96 kilometer per uur reed waar 50 mocht. "Mijn cliënt is geen slechte jongen, maar heeft zich even laten gaan. Ik wil daarom een milde straf vragen", aldus zijn advocaat. De jongeman zal zijn theoretische proeven opnieuw moeten afleggen en kreeg ook een boete van 600 euro. (KBD)