Frank Van Erum stapt in politiek 'THUIS'-ACTEUR TREKT MET OPEN VLD NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KATRIJN DE BLESER

29 maart 2018

02u34 0 Hamme Thuis-acteur Frank Van Erum trekt in oktober met Open Vld Hamme naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vorig jaar opende hij zijn eigen theater 'De Rotahoeve' in Hamme. "Ik wil op cultureel vlak graag nog meer betekenen voor mijn gemeente", zegt de acteur.

Vanavond stelt het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) Hamme-Waasmunster het nieuwe bestuur voor. Daaraan gekoppeld, dragen ze meteen ook enkele kandidaten voor aan Open Vld Hamme met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een opvallende naam die zowel in het vernieuwde bestuur van LVZ als op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorkomt, is Frank Van Erum. Bij het grote publiek bekend als 'Renzo' uit de Eén-reeks 'Thuis' en in Hamme intussen de man van theater De Rotahoeve.





Droom in vervulling

Frank Van Erum (40) opende dat theater eind vorig jaar. Daarmee liet hij niet enkel zijn eigen droom in vervulling gaan, hij zette ook Hamme een trapje hoger op de culturele ladder. "Dat is ook de reden waarom ik beslist heb om op te komen tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil wat betekenen in de gemeente waarin ik woon", zegt Van Erum die intussen drie jaar in Hamme woont. Tot drie jaar geleden woonde hij in Moerbeke waar hij zich ook al engageerde om cultuur in de gemeente naar een hoger niveau te tillen. "Nu ik niet langer acteer in 'Thuis' heb ik wat meer vrije tijd. Bovendien heb ik bakken vol energie om mee te denken over de toekomst, om Hamme op bepaalde vlakken te steunen."





Cultuur

En die bepaalde vlakken zijn uiteraard cultuur. "Maar ook onderwijs is een stokpaardje. Met theatergezelschap O'kontreir spelen we dit jaar 230 voorstellingen in middelbare scholen", zegt Van Erum. In de verschillende voorstellingen van O'kontreir komen thema's aan bod die niet altijd vanzelfsprekend zijn voor pubers, maar wel erg actueel zijn. Voorstellingen die gevoelige thema's aanreiken zonder met de vinger te wijzen. "Ik heb dus wel wat voeling met onderwijs", zegt Van Erum.





Ondernemer

Dat de acteur voor Open Vld koos, lag voor de hand. "Het was huidig schepen Tom Waterschoot die me de vraag stelde of ik een plekje op de lijst wilde innemen. Ik ben eigenlijk nooit lid geweest van een politieke partij, maar ik kan wel zeggen dat ik een ondernemer ben in hart en nieren. Ik heb op heel korte tijd een hoop straffe mensen ontmoet bij het LVZ. Samen met hen wil ik de ondernemers in Hamme verder ondersteunen, voor en na de verkiezingen."





Als bekende Vlaming kan Van Erum wel eens een stemmenkanon zijn voor de Hamse liberalen. "Uiteraard hoop ik stemmen achter mijn naam te krijgen, maar niet omwille van mijn bekend gezicht, wel om wat ik wil betekenen voor Hamme", aldus de acteur, zanger, comedian en eigenaar van de Rotahoeve.