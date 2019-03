Fotokring organiseert eerste nationaal fotosalon Koen Baten

13 maart 2019

De Koninklijke fotokring Imago uit Hamme organiseert vanaf 16 maart het eerste Nationaal fotosalon. Dit salon is de opvolger van het Benelux fotosalon dat 52 edities telde. De allereerste editie gaat door in feestzaal ‘Den Bond' aan de Kleinhulst in Hamme.

Er zullen verschillende foto’s van de fotografen tentoongesteld worden. Ook natuurfotograaf Marcel van Balkom zal aanwezig zijn met enkele van zijn foto’s. Op 16 maart is er ook een prijsuitreiking voor de beste foto’s. De tentoonstelling is ook nog te bezichtigen op zondag 17 maart en het weekend van 23 en 24 maart, waarbij er ook verschillende leuke projecties getoond zullen worden.