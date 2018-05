Foto's van Durme scheiden personeel van bewoners in wzc Meulenbroek 18 mei 2018

02u43 0 Hamme Foto's van de Durme scheiden voortaan personeel van bewoners in woonzorgcentrum Meulenbroek. Dimitri Cambier maakte de foto's. "Symbolisch, sinds ik te horen kreeg dat ik een verhoogde kans heb op dementie."

"We waren op zoek naar een originele manier om een scheiding aan te brengen tussen het personeel en de bewoners in de eetzaal van het woonzorgcentrum", zegt Steven Heirwegh, hoofd van de technische dienst en de dienst preventie. "We kwamen op het idee om verrolbare wanden te voorzien." Voor de invulling van die wanden gingen ze aankloppen bij kunstenaar Dimitri Cambier. "Het werden vier foto's van de Durme", zegt Dimitri. "De werken kregen de naam 'De laatste tocht' met een verwijzing naar de Griekse mythologie waarbij de veerman mensen begeleidt op hun laatste tocht." De foto's tonen de rivier op verschillende tijdstippen van de dag. "De foto's liggen me nauw aan het hart. Ik heb ze geschonken omdat het voor mezelf ook een grote symboliek heeft. Onlangs kreeg ik de diagnose dat ik MCI heb, een ziekte die aanleiding kan geven tot dementie. De Mirabrug die te zien is op de foto's is voor vele mensen hier heel herkenbaar, ook mensen met dementie herinneren ze zich meestal. En zo ontstaat dan een gesprek." De wanden kregen wieltjes zodat ze ook op andere plaatsen kunnen ingezet worden. "Langs de achterkant kregen ze een krijtbord mee waarop boodschappen kunnen geschreven worden of waarop kattebelletjes een plekje kunnen krijgen", zegt Nicolas Vergauwen, coördinator van het EKA-team. (KDBB)