FOTO: Koppen lopen voor 63ste Wuitensfeesten in Hamme Kleurrijke stoet en zonnig weer zorgen voor prachteditie Koen Baten

31 maart 2019

18u41 0 Hamme De straten in Hamme werden vanmiddag volledig omgetoverd tot een kleurrijk spektakel voor de 63ste Wuitensfeesten. Onder leiding van prinses Charlien I werd de stoet op gang getrokken in de Klaprooslaan om alle bewoners te laten genieten en dansen. Door het stralende weer was het voor iedereen een geslaagde stoet. “Het is duidelijk dat de heer een Hammeneir is", klinkt het bij de aanwezigen.

Een lichte wind kon de bezoekers uit Hamme zeker niet weg houden, van bij het begin van de stoet stond de massa rijen dik te wachten. Een uur voor de stoet begon kwamen de eerste bewoners al naar buiten om een goede plaats te bemachtigen en te genieten van de stoet. Prinses Charlien I stond te popelen om plaats te nemen op de prinsenwagen. “Het is geweldig om hier te staan. De zon scheen en het volk was massaal aanwezig. Dit is super voor mij om mee te maken en hier heb ik heel lang naar uitgekeken”, klinkt het.

Ze was ook bijzonder fier op de stoet. “Het waren bijzonder prachtige wagens. Ook de actuele groepen slaagden er in om geweldige thema’s te maken. Ik ben fier dat ik prinses carnaval mag zijn voor Hamme en we gaan er een prachtig feest van maken", klinkt het.

Een 26-tal carnavalsgroepen trokken door de straten afkomstig uit Hamme en deelgemeenten. Naast de grote groepen waren er ook heel wat kleine actuele groepen. Deze groepen waren niet verlegen om de spot te drijven. Twee groepen, Zat&Onderwegen en 300% Sint-Annen dreven overduidelijk de spot met de exit van Mieke De Keyser, die geen schepen meer mocht zijn ten koste van Koen Mettepenningen. Daarnaast waren er ook nog duidelijke verwijzingen naar uitgaven van de gemeente en de zwanenzang van Open VLD. Ook het sluiten van de Hamse kerken kwam aan bod. “Op carnaval mag het gewoon dat de spot gedreven wordt met iedereen", klinkt het. “Het is een leuke sfeer en iedereen lacht en maakt plezier, en dat is het belangrijkste”, aldus de bezoekers.

De Hamse Wuitens waren natuurlijk ook aanwezig met het Wuitenschip en het symbool van Hamme. Ook de grote groepen zorgden voor heel wat kleur. “Het was een zeer geslaagde stoet en wij hebben er van genoten", aldus een van de bezoekers. Morgen gaat carnaval verder met een grote kindercarnaval en wordt het afgesloten met de popverbranding.