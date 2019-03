FOTO: Kleurrijke stoet opnieuw schot in de roos Koen Baten

03 maart 2019

18u19 0 Hamme Niet alleen Aalst viert carnaval vandaag. Ook in de straten van Moerzeke en Kastel konden de bewoners genieten van een prachtige stoet en een prachtige prins in een prachtig kostuum met heel wat pluimen. Er zat heel wat kleur in de stoet, en hier en daar kon ook een kleine politieke verwijzing niet uitblijven. Prins Danny was bijzonder tevreden over de stoet. “Elk jaar worden de wagens beter en beter. Het is schitterend om hiervan prins te mogen zijn”, aldus Danny.

De 51ste editie van carnaval Moes-Kastel trok opnieuw door de straten. Dit jaar was er een groep uit Moerzeke minder, Moes 1900 stopte na 50 jaar met carnaval en maakte dit jaar geen wagen meer. Met pijn in het hart liepen ze niet meer mee, maar naast de gestopte groep was de stoet opnieuw een groot schot in de roos. Met maar liefst elf groepen is de carnaval een van de grootste van de regio. Het volk kwam massaal naar buiten en de regen bleef tijdens de stoet volledig uit waardoor alle carnavalisten konden genieten van een droge stoet.

Ook prins Danny genoot met volle teugen van zijn drie dagen. “Hier keek ik al enorm veel jaren naar uit. Ik ben ontzettend blij dat ik mijn droom nu kan beleven. Het worden onvergetelijke dagen”, klinkt het. Ook de kwaliteit van de wagens kon de prins enorm bekoren. “Al jaren loop ik mee met carnaval en elk jaar denk ik dat we op het maximum zitten, maar dit is duidelijk niet het geval. Alle groepen zijn ontzettend prachtig en de kwaliteit wordt elk jaar maar beter en beter. En dat doet mij enorm veel plezier”, klinkt het.

Voor het eerst dit jaar kreeg Danny ook een ‘sleutel’ overhandigd van de gemeente. Hij is daar nu drie dagen de baas. “Dit geeft wel een extra cachet aan het hele gebeuren. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat dit gebeurde, maar het geeft wel een leuk gevoel van waardering”, klinkt het. Prins Danny had ook een bijzonder opvallend kostuum met pluimen waar hard aan gewerkt is door zijn zus. “Ik draag dit met trots, net zoals ik trots ben op dit hele gebeuren”, klinkt het.

Schief Rechtendeur

De thema’s tijdens de stoet waren heel uiteenlopend. Schief Rechtendeur bestaat dit jaar 22 jaar en maakte duidelijk dat hun machine nog altijd goed draait en dat ze nog heel wat jaren zullen voortdoen. Er waren ook enkele kleine verwijzingen naar de politiekers uit Hamme.

Ook de bezoekers konden de stoet enorm hard appreciëren. “De wagens zijn elk jaar opnieuw bijzonder mooi gemaakt. Wij zijn dan misschien maar een kleine deelgemeente, maar onze carnaval is zeer groot en moet blijven bestaan”, klinkt het bij de aanwezigen.