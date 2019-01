FOTO: 120 leerlingen houden klimaatmars in Hamme Koen Baten

24 januari 2019

120 leerlingen van leefschool 't Veertje in Hamme hebben vandaag gestapt in Hamme om de aandacht te wekken voor een beter klimaat. Ze deden dit samen met enkele ouders en gingen aanbellen bij bewoners om een pamflet te overhandigen en hen bewust te maken van de gevolgen van het klimaat. “We willen vooral tonen dat hoe klein we ook zijn een verschil voor het klimaat kunnen maken", zegt leerkracht Chantal Verlent.

De bedoeling van de actie was vooral dat de kinderen ook hun stem konden laten horen. “De bedoeling was om onze stem te laten horen, en dat hebben de leerlingen zeker gedaan", klinkt het. Het idee voor de wandeling voor het klimaat kwam ook vanuit de leerlingenraad. “We hadden eerst het plan om ook naar Brussel te gaan, maar het leek ons uiteindelijk beter om hier in Hamme zelf een actie te doen", zegt Chantal.

Met zelfgemaakte pamfletten en slogans op kartonnen borden trokken de leerlingen door Hamme. Ze belden aan bij verschillende bewoners om de pamfletten uit te delen en iedereen even bewust te maken dat het klimaat belangrijk is. “De leerlingen hebben echt getoond dat ze een impact kunnen hebben.”

De leefschool zelf zet al jaren enorm hard in op het klimaat en milieu. Ze doen al jaren mee aan milieu op school en hebben zelf een groene vlag, wat het hoogste is dat je kan ontvangen. “Wij doen dit al twaalf jaar en dit blijft heel belangrijk voor ons. Onze speelplaats is ook heel groen en dus past deze mars perfect bij onze leuze van de school”, besluit Verlent. Het is niet uitgesloten dat de school in de toekomst nog andere initiatieven onderneemt.