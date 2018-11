Flandriencross maakt zich op voor 10.000 bezoekers Kleine aanpassingen en extra obstakels moeten meer spektakel opleveren Koen Baten

15 november 2018

17u28 0

In Hamme staat zondag 18 november de Flandriencross weer op het programma achter de terreinen van sporthal Meulebroek. Organisator Golazo verwacht weer tienduizend bezoekers langs het parcours. Er zullen ook optredens zijn, onder andere van Willy Sommers. “Vermoedelijk wordt het opnieuw een snel parcours omdat het de afgelopen dagen weinig geregend heeft”, zegt schepen van Sport Luk De Mey.

De laatste voorbereidingen worden nu getroffen op het terrein achter de sporthal, dat weer garant zal staan voor een hoop spektakel. Geen grote veranderingen in het parcours van vorig jaar, maar wel twee kleine aanpassingen die de cross mogelijk een verrassende wending kunnen geven. “De zandhoop is verplaatst door de bouw van de nieuwe sporthal", legt De Mey uit. “De moeilijkheidsgraad van de zandberg is ook vergroot en verlengd, zodat we er meer gebruik van kunnen maken.”

Obstakels

De banden die vorig jaar voor het eerst op het parcours verschenen, liggen er deze keer ook weer. “Ze zorgen voor een extra moeilijkheidsgraad op de heuvel, we hebben dus een mooi parcours voor de renners.” Naast de zandheuvel zijn er ook nog allerlei andere obstakels, zoals balkjes waar de renners moeten over springen. Verder blijft het parcours grotendeels hetzelfde en zijn er niet veel veranderingen.

Verwacht wordt dat het zondag om een snel parcours zal gaan. “Net zoals alle crossen tot nu toe zal het hier ook bijzonder snel gaan. Het heeft nog maar weinig geregend, waardoor er niet veel modder ligt", weet Luk. “Langs het water ligt het nu wel wat drassig door de regen van begin deze week, waardoor ook de uitdaging weer wat groter is, maar voor het weekend blijft het droog, dus meer modder dan die strook zal er niet bijkomen waarschijnlijk.”

Geen Van Aert

Zondag zullen alle toppers present zijn, behalve Wout Van Aert. Hij laat enkele DVV trofeeën links liggen, waaronder dus ook Hamme. Maar Wout Vanderpoel en Toon Aerts zullen wel aanwezig zijn. Ook bij de vrouwen zijn alle toppers aanwezig, waardoor er dus genoeg spektakel zal zijn. “We mogen heel wat spanning verwachten en hopen natuurlijk dat we net zoals andere jaren tienduizend supporters mogen verzamelen in Hamme.”

Niet alleen zondag zijn er festiviteiten. Ook zaterdag vindt er al een leuk evenement plaats. “De kinderen kunnen dan in het zog van onze held Greg van Avermaet het parcours verkennen. Vorig jaar deden we dit ook al en je merkt dat hier heel wat volk op afkomt. Greg is een fenomeen en heel wat kinderen willen er maar al te graag bij zijn.” Verder zijn er ook nog heel wat optredens langs het parcours, waardoor er voor ieder wat wils is .